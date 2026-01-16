La Acodeco recibió 72 denuncias contra colegios particulares en 2025

Un total de 72 denuncias contra colegios particulares recibió la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) el año pasado. De acuerdo con el director nacional de Protección al Consumidor, Saúl Jaramillo, la mayoría de las quejas presentadas están relacionadas con ventas atadas o condicionadas, falta de información, veracidad de la publicidad y cláusulas abusivas en los contratos, las cuales son atendidas por los defensores de oficio de la institución.

En cuanto a quejas formales, se registraron 18 casos en los departamentos de Conciliación y Decisión de Quejas. Asimismo, en la Defensoría de Oficio, se mantiene un expediente en trámite contra un centro educativo particular, por un monto de B/.5,000.00, pendiente de decisión judicial, informó Acodeco.

Respecto a las sanciones impuestas, durante el año pasado se aplicaron cinco multas a colegios particulares por un total de B/.2,975.00. En el período comprendido entre 2019 y 2025, se contabilizaron 125 multas en primera instancia, por una cuantía acumulada de B/.94,310.00, según datos del Departamento de Investigación.

Jaramillo aclaró que “desde la pandemia se ha observado una disminución progresiva en las denuncias contra colegios particulares, lo que indica una mayor adecuación a las normas de protección al consumidor; no obstante, se mantiene vigilante ante cualquier irregularidad que pueda afectar a los padres de familia”.

Según los registros estadísticos de la Acodeco, entre los años 2019 y 2025 se recibieron 1,542 denuncias. La mayor cantidad de casos se presentaron en los años 2020 y 2021, durante la pandemia por la Covid-19, cuando las clases se desarrollaban de manera virtual. La entidad recordó a los consumidores que cualquier situación irregular relacionada con centros educativos particulares puede ser reportada a través del Sistema de Información y Denuncia Institucional (Sindi), disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, mediante WhatsApp y Telegram al 6330-3333, las redes sociales @AcodecoPma en Facebook y X, o a través de la página web oficial de la institución.