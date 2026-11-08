La ACODECO recomienda vigilar ofertas y descuentos de fin de año

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), anunció que reforzará las acciones de vigilancia y fiscalización en todo el país durante la temporada de compras de fin de año, con el propósito de garantizar que los comercios cumplan las normas de protección al consumidor.

Ante el aumento de la actividad comercial por las festividades, la entidad exhortó a la población a revisar cuidadosamente las promociones antes de comprar, comparar precios y comprobar que los porcentajes de descuento anunciados representen un ahorro real.

Asimismo, recordó que los establecimientos deben presentar información precisa sobre sus ofertas, incluyendo las fechas de inicio y finalización, así como las condiciones y restricciones aplicables, para evitar confusiones o publicidad engañosa.

Entre otras recomendaciones, la ACODECO aconsejó realizar compras en comercios reconocidos, revisar las garantías de los electrodomésticos y consultar las políticas de cambio o devolución, especialmente cuando se trate de artículos defectuosos.

La institución también destacó que los consumidores deben organizar sus gastos de acuerdo con su presupuesto y priorizar sus necesidades, ya que una promoción no necesariamente representa una buena compra si no ofrece condiciones claras o un beneficio real.