La AIG multó a UFINET Panamá por incumplir contrato de internet

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) emitió la Resolución No. 39 del 9 de octubre de 2025, mediante la cual impone una multa de B/.6,480,007.46 y resuelve administrativamente el Contrato No. 40-2021 suscrito con UFINET Panamá, S.A., tras detectarse incumplimientos reiterados en la prestación de los servicios de Internet (No. 211) y Transporte de Telecomunicaciones (No. 200) dentro de la Red Nacional Multiservicios (RNMS).

La decisión, sustentada en informes técnicos de la Dirección de Telecomunicaciones de la AIG, documentó múltiples fallas en la calidad del servicio, configuraciones fuera del esquema técnico establecido, afectaciones a plataformas críticas del Estado como ISTMO, y reincidencias en interrupciones que comprometieron la operación de la red gubernamental. En cumplimiento de lo establecido en el contrato, la AIG aplicó la sanción equivalente al 10 % del monto total facturado, además de disponer la terminación del contrato, cuya vigencia se extendía hasta el 31 de diciembre de 2025.

La AIG destacó que seguirán todos los pasos del debido proceso administrativo, asegurando que las decisiones adoptadas se mantengan dentro del marco legal y en beneficio del interés público.