La AMP deroga resolución que restringía información sobre concesiones portuarias

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) derogó la Resolución JD N.° 012-2026 que declaraba de acceso restringido por 10 años determinada información de la entidad, incluida la relacionada con concesiones portuarias, publicada en la Gaceta Oficial N.° 30600 el pasado 28 de agosto.

La decisión fue adoptada este martes 1 de septiembre de 2026 por la Junta Directiva en sesión extraordinaria.

Según la AMP, el objetivo es promover la confianza de la ciudadanía y del sector marítimo y portuario, y brindar seguridad jurídica para fortalecer la competitividad de Panamá a nivel global.

La institución aclaró que en ningún momento buscó limitar el derecho de acceso a la información pública reconocido en la legislación nacional y explicó que la resolución se emitió para proteger intereses del Estado y resguardar información de carácter confidencial cuya divulgación pudiera incidir en procesos legales en curso y afectar la defensa del patrimonio público. Para sustentar la medida inicial, la Junta Directiva citó el artículo 8 de la Ley 6 de 22 de enero de 2002, que obliga a las instituciones a brindar información sobre su funcionamiento, salvo la de carácter confidencial y de acceso restringido, y también invocó el artículo 83 de la Ley N.° 35 de 10 de mayo de 1996, que protege la información industrial o comercial confidencial que represente ventaja competitiva o económica.

La AMP indicó que con la derogación se reafirma el compromiso de transparencia en la administración de los puertos y que la información relativa a concesiones portuarias que por ley es pública continuará siendo de acceso ciudadano, incluyendo contratos, adendas, plazos, cánones y obligaciones de inversión. Al mismo tiempo precisó que se mantendrá la reserva sobre datos cuya divulgación pueda comprometer negociaciones en curso, estrategias comerciales de los operadores o aspectos vinculados a la seguridad de las instalaciones portuarias, en el marco de lo que establecen la Ley 6 de Transparencia y la Ley 35 de Propiedad Industrial.

Con esta derogación, la AMP busca dar claridad sobre qué información es pública y cuál se mantiene bajo reserva legal, para evitar interpretaciones que afecten la gestión de las concesiones portuarias y la relación con los usuarios del sistema marítimo nacional.