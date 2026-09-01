La AMP revisará resolución sobre concesiones portuarias tras solicitud del presidente

La Autoridad Marítima de Panamá, AMP, informó que convocará este martes 1 de septiembre una Junta Directiva Extraordinaria para revisar y reconsiderar la Resolución JD No. 012-2026.

La resolución fue publicada el pasado viernes 28 de agosto en la Gaceta Oficial N.° 30600 y establece restricciones en la divulgación de información sobre concesiones portuarias.

De acuerdo con la entidad, la convocatoria se realizará “en atención a los principios de Transparencia y Estricta Legalidad” y como respuesta a lo solicitado por el presidente de la República José Raúl Mulino.

La resolución será sometida nuevamente a consideración de la Junta Directiva, según informó la AMP, que señala como objetivo de la revisión establecer “mecanismos más eficientes que garanticen el acceso a la información pública”, en cumplimiento de la Ley 6 de 22 de enero de 2002.

La AMP también indicó que busca mantener una gestión con mayor apertura hacia la información pública y señaló su intención de trabajar “con puertas abiertas”.