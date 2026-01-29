La APATEL apuesta por fortalecer competitividad y sostenibilidad del sector hotelero

La Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) anunció una agenda de reformas orientadas a fortalecer la competitividad, la sostenibilidad y la generación de empleos formal en el sector turístico, durante la toma de posesión de su nueva Junta Directiva, presidida por Víctor Concepción Perén.

En su primer discurso al frente del gremio, Concepción Perén destacó al turismo y la hotelería como sectores estratégicos para la economía panameña y señaló que la nueva administración impulsará una gestión basada en la transparencia, la modernización institucional y la articulación público-privada, con el objetivo de posicionar a Panamá como un destino turístico de alcance global.

Entre las prioridades anunciadas figura el fortalecimiento del liderazgo gremial de APATEL como interlocutor técnico ante el Estado, con mayor presencia en los espacios de formulación de políticas públicas y una representación más activa de los distintos segmentos de la industria hotelera.

La nueva directiva también informó sobre una reforma interna orientada a mejorar la gobernanza del gremio, que incluye la actualización de su código de ética, la revisión de los estatutos y la implementación de procesos de toma de decisiones más documentados y participativos.

En materia de alianzas, APATEL confirmó avances en un acuerdo de cooperación con la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), destinado a promover una agenda nacional de competitividad hotelera.

Asimismo, reiteró su disposición a trabajar de manera coordinada con el Gobierno Nacional, la Autoridad de Turismo de Panamá y PROMTUR para fortalecer la promoción internacional, la conectividad aérea y el turismo de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones (MICE).

La agenda de la nueva administración contempla además un proceso de modernización digital del gremio, con la implementación de plataformas para la gestión de membresías, inteligencia de mercado sectorial y programas de capacitación para los asociados.

En el ámbito de sostenibilidad, APATEL anunció su adhesión al Código Ético Mundial para el Turismo de ONU Turismo y se fijó como meta que al menos el 50 % de los hoteles afiliados cuenten con certificaciones de sostenibilidad para 2026, en línea con estándares internacionales.

Uno de los anuncios de mayor impacto fue el impulso a la creación de un régimen laboral especial para la industria turística, orientado a la formalización del empleo y la generación de nuevas plazas de trabajo, con el objetivo de ampliar la base de cotizantes a la seguridad social y reconocer la estacionalidad operativa del sector.

Durante el acto, la asociación informó sobre la reincorporación de importantes grupos hoteleros al gremio, entre ellos Empresas Bern y el Hotel Hyatt Regency, lo que, según la directiva, refleja la confianza del sector empresarial en el nuevo liderazgo de APATEL.

Con esta agenda, APATEL busca consolidar el rol del turismo como uno de los principales motores de crecimiento económico y empleo formal en Panamá, en un contexto de creciente competencia regional por la atracción de inversiones y visitantes internacionales.