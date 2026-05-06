La APATEL pide reforzar la seguridad para evitar impacto en el turismo

La Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) expresó su preocupación ante recientes los hechos de delincuencia registrados en la Ciudad de Panamá, algunos ocurridos en zonas de alta circulación turística, y advirtió sobre sus posibles repercusiones en la percepción internacional del país.

El gremio señaló que estos incidentes no solo afectan la seguridad ciudadana, sino que también inciden de manera directa en la imagen de Panamá como destino seguro, un atributo que —según destacó— ha sido construido durante años mediante esfuerzos conjuntos entre el sector público y privado.

“El turismo es altamente sensible a la seguridad. Cada evento de esta naturaleza tiene un efecto multiplicador que trasciende el hecho puntual, impactando la confianza del visitante, la reputación del destino y la competitividad frente a otros mercados de la región”, indicó la organización en un comunicado.

En este contexto, APATEL hizo un llamado respetuoso pero firme a las autoridades panameñas para adoptar acciones inmediatas que refuercen la seguridad en el país.

Entre las medidas solicitadas destacan el incremento de la presencia policial preventiva en zonas turísticas, áreas hoteleras y puntos de alto tránsito de visitantes, así como el fortalecimiento de los mecanismos de inteligencia y la capacidad de respuesta oportuna ante incidentes.

El sector hotelero reiteró además su disposición de colaborar activamente con las instituciones del Estado en la implementación de estrategias conjuntas que garanticen la seguridad tanto de nacionales como de extranjeros, subrayando que este es un elemento indispensable para la sostenibilidad del turismo.

La APATEL advirtió que Panamá no puede permitirse retroceder en uno de sus principales activos: la confianza de quienes visitan el país, en un contexto global donde la seguridad se ha convertido en un factor determinante en la elección de destinos turísticos.