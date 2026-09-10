La APIMPA presenta plan para fortalecer la cadena de suministro de la industria minera

La Asociación de Proveedores de la Industria Minera Panameña (APIMPA) presentó al gobierno un plan de acción para fortalecer a las empresas panameñas y lograr que se conviertan en proveedoras de la industria minera.

El plan fue entregado durante una reunión de trabajo con los titulares del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Comercio e Industrias, así como miembros de la Junta Directiva de APIMPA.

La propuesta se centra en fortalecer la cadena de suministro nacional a estándares de primer nivel. El objetivo es impulsar, capacitar e incluir a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) especialmente las ubicadas en comunidades vecinas a los proyectos mineros, para que se conviertan en proveedores competitivos.

“Creemos firmemente en el desarrollo de un trabajo social directo y colaborativo. El objetivo de APIMPA es que el crecimiento de la actividad minera se traduzca de manera tangible en prosperidad local, generación de empleo formal de calidad y bienestar para las familias panameñas”, resaltó Miguel Rodríguez, presidente de APIMPA.

Durante el encuentro se destacó que una proveeduría nacional robusta y profesionalizada garantiza la sostenibilidad. “Al elevar los estándares operacionales de nuestras empresas asociadas, garantizamos el cumplimiento estricto de las buenas prácticas ambientales, sociales y de gobernanza, indispensables para el desarrollo equilibrado y moderno que el país exige”, agregó Rodríguez.

APIMPA reiteró su disposición de seguir trabajando con el Gobierno Nacional y las comunidades para impulsar la competitividad de las empresas panameñas y aportar al progreso social y económico del país.