La ASEP recuerda que usuarios pueden reclamar por daños de aparatos eléctricos

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) recordó a los usuarios de la red de distribución eléctrica del país que pueden presentar reclamos en caso de incidencias que den como resultado el daño de sus aparatos eléctricos.

La entidad recomienda hacer uso de este derecho “presentándose a las empresas que le ofrecen el servicio dentro de los 15 días hábiles, contados a partir del día de la incidencia. El cliente cuenta con este tiempo para indicar a la compañía que, producto de apagón o fluctuación, uno o varios de sus aparatos eléctricos (neveras, freezer, televisores, computadoras, etc.) fueron averiados, por lo que requiere ser resarcido del daño ocasionado. Es importante documentar la hora del evento, así como datos específicos del bien”.

Se detalló que luego de interponer el reclamo, el cliente cuenta con 15 días calendario para recibir una respuesta oficial. En caso que la empresa se niegue o no responda en ese periodo, debe acudir de inmediato a la ASEP en un periodo de 30 días calendario para formalizar el proceso en esta instancia.

Una vez acogido el reclamo, la ASEP cuenta con 30 días hábiles para emitir una resolución. Si la misma es favorable al reclamante, la entidad emitirá una orden de indemnización en favor del cliente, misma que deberá cumplirse en 30 días calendario. En caso de que la empresa distribuidora incumpla con los tiempos de pago dictados, la norma establece una penalización automática de resarcir al usuario con el doble del valor evaluado del aparato eléctrico dañado.

De acuerdo con la entidad reguladora “los reclamos por daños de aparatos eléctrico, que ocupan el segundo lugar en la estadística, reflejaron en el año 2024 un 12% del total de dichos años, mientras que en el año 2025 el 8% y en lo que va del año de enero al 31 de agosto de 2026 un total de 7%”.

Los daños de aparatos eléctricos por fallas o fluctuaciones del servicio en Panamá están regulados principalmente por la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 (que dicta el Marco Regulatorio e Institucional para la Prestación del Servicio Público de Electricidad) y las normativas de la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP).