La ATP advierte sobre cobro de $5.00 a turistas en Colón

La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, advirtió que el cobro de $5.00 a los turistas que desembarquen en los puertos de cruceros de Colón podría afectar la sostenibilidad del destino y destacó la importancia de escuchar las distintas posiciones antes de tomar una decisión.

El pasado 15 de septiembre el Consejo Municipal del distrito de Colón aprobó un acuerdo que establece el cobro de este impuesto. Dicha propuesta deberá pasar por el proceso de reglamentación y sanción antes de entrar en vigor.

“Pan pa’ hoy, hambre pa’ mañana”, fue la expresión utilizada por De León para advertir sobre la necesidad de evaluar la sostenibilidad del destino turístico.

La funcionaria detalló que “hay que escuchar las diferentes opiniones, eso nos ayuda como Gobierno Central y ver la otra cara de la moneda”. Añadió que “le toca al alcalde ahora tomar una decisión”.

En tanto, Nadkyi Duque, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá (CAMTUR), indicó que “no apoyamos este cobro, no estamos de acuerdo. Las condiciones tienen que mejorar en el puerto en cuanto a temas de seguridad, limpieza y es contraproducente a lo que estamos hablando de nuestra marca país Panamá anfitrión del mundo”.

Duque comentó que “establecer este impuesto va en contra de todas las estrategias que estamos haciendo para incentivar y motivar a que lleguen más turistas a Panamá”.

Por su parte, Lissy Jované, presidenta de la Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de Colón, lo calificó como “una catástrofe” y cuestionó que se haya planteado sin un análisis sobre sus posibles consecuencias.

“Es una decisión sin un análisis ni métrica. Los concejales han actuado sin hacer ningún tipo de verificación de los números”, afirmó.