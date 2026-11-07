La Caja de Ahorros alerta sobre posibles estafas con llamadas a beneficiarios del PUNCH

La Caja de Ahorros alertó este sábado sobre personas que están utilizando indebidamente el nombre de la institución para realizar llamadas telefónicas con posibles fines fraudulentos.

A través de un aviso, el banco informó que ha recibido reportes de estas llamadas dirigidas a beneficiarios del PUNCH.

La entidad fue enfática en que no realiza llamadas a los beneficiarios de PUNCH para solicitar información, pagos ni gestiones adicionales.

La entidad bancaria exhortó a la ciudadanía a no compartir datos personales, bancarios ni códigos de seguridad si reciben este tipo de llamadas y a verificar cualquier información únicamente a través de sus canales oficiales.