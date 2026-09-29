La Caja de Ahorros capitaliza B/.41.4 millones y eleva su capital primario a B/.330 millones

La Caja de Ahorros fortaleció su estructura patrimonial, luego de que el Órgano Ejecutivo emitiera concepto favorable para la capitalización de B/.41.4 millones provenientes de utilidades retenidas, con lo cual el capital primario de la institución se elevará a B/.330 millones.

Las utilidades retenidas corresponden a ganancias generadas por la propia institución que permanecieron dentro de Caja de Ahorros y que ahora serán incorporadas formalmente a su capital. De esta manera, la entidad consolida estos recursos dentro de su estructura patrimonial y fortalece las bases para continuar desarrollando su estrategia de transformación y crecimiento.

Andrés Farrugia, gerente general de Caja de Ahorros, indicó que “esta decisión refleja la solidez de Caja de Ahorros y nuestra visión de largo plazo. Estamos fortaleciendo nuestra estructura patrimonial para continuar creciendo de manera responsable y seguir acompañando las necesidades de las familias, empresas y comunidades panameñas”.

La medida está contemplada en el Decreto Ejecutivo No. 38 del 18 de septiembre de 2026, publicado en la Gaceta Oficial, y se enmarca en un entorno de evolución del sistema financiero panameño y de fortalecimiento de los requerimientos de capital de las entidades bancarias.

En este contexto, el Acuerdo No. 7-2025 de la Superintendencia de Bancos de Panamá establece disposiciones para la constitución de colchones adicionales de capital para los bancos que sean identificados como localmente sistémicos, con aplicación a partir de 2027.

Para Caja de Ahorros, anticiparse a estos cambios forma parte de una gestión responsable y de una visión orientada a la sostenibilidad y al crecimiento de la institución.

“Una institución financiera debe mirar más allá del presente y prepararse para las oportunidades y desafíos que vienen. Esta capitalización nos permite seguir fortaleciendo las bases de Caja de Ahorros y mantenernos preparados para acompañar el desarrollo de nuestros clientes y del país”, agregó Farrugia.

La ejecución de la capitalización corresponde a la Junta Directiva de la institución, de conformidad con el marco legal aplicable.

Con esta decisión, Caja de Ahorros reafirma su compromiso con una gestión sólida, y continúa generando nuevas y mejores oportunidades para el desarrollo económico y social del país.