La Caja de Ahorros cerró 2025 con activos por B/.6,911 millones, según informe de Sostenibilidad

La Caja de Ahorros cerró 2025 con activos por B/.6,911 millones, lo que representa un crecimiento de 4.6% respecto al año anterior. Los pasivos alcanzaron B/.6,486 millones, reflejo de la confianza de sus más de 650,000 clientes y del fortalecimiento de su actividad crediticia e inversiones.

Los resultados fueron presentados durante el Foro de Sostenibilidad Panamá 2026, organizado por Vida y Éxito, en el marco del Informe de Sostenibilidad 2025 de la entidad.

“En Caja de Ahorros entendemos la sostenibilidad como una responsabilidad que trasciende nuestras operaciones y se traduce en oportunidades concretas para los panameños. Este informe refleja el trabajo que hemos venido desarrollando para fortalecer una institución más eficiente, innovadora, inclusiva y comprometida con el desarrollo sostenible del país”, señaló Andrés Farrugia, gerente general de Caja de Ahorros.

El informe, elaborado bajo estándares GRI y SASB y alineado al Mapa Estratégico 2022-2025, destaca la evolución de la Gerencia de Responsabilidad Social Institucional a Gerencia de Sostenibilidad, como eje transversal de la gestión.

Cindy González, Gerente Directivo de Gobierno Corporativo, indicó que este cambio busca “integrar criterios ambientales, sociales y de gobernanza en nuestra toma de decisiones y continuar respondiendo a las expectativas de nuestros grupos de interés”.

Con una red de 60 sucursales a nivel nacional y más de 2,100 colaboradores —57% mujeres y 43% hombres—, la entidad también reportó avances en eficiencia energética, economía circular y reforestación. Su voluntariado corporativo Somos CA tiene presencia en todas las provincias.

En lo social, el programa Huertos Escolares de Zambo benefició a 300 escuelas y a más de 38,800 estudiantes en sus 26 años. El Programa de Educación Financiera capacitó a 7,759 personas en 2025, superando la meta de 5,000.

Los resultados de Caja de Ahorros fueron reconocidos por MERCO, Fintech Americas, SUMMA y AMCHAM en temas de reputación, innovación y educación financiera.