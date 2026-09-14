La Caja de Ahorros financiará ampliación del Corredor de las Playas con crédito de $67 millones

La Caja de Ahorros informó que formalizó su participación de más de 67 millones de dólares en un crédito sindicado, estructurado por Banco BICSA, para financiar la ampliación del Corredor de las Playas en el tramo El Espino - Sajalices y la Variante Campana, una de las obras de infraestructura vial más importantes para el desarrollo y la conectividad de Panamá.

La firma de los documentos legales entre las entidades financieras y Constructora MECO, S.A., empresa encargada de ejecutar el proyecto, se realizó en las oficinas de Banco BICSA, marcando un hito para el inicio de una obra que contribuirá significativamente al crecimiento económico y social del país.

El banco detalló que la ampliación del Corredor de las Playas “responde a una necesidad prioritaria para miles de panameños que utilizan diariamente esta vía para movilizarse entre la capital y el interior del país. El proyecto permitirá mejorar la fluidez vehicular, reducir los tiempos de traslado, fortalecer la seguridad vial y aumentar la capacidad de una carretera estratégica para el turismo, el comercio y el desarrollo regional”.

Se estima que la obra beneficiará a más de 2 millones de personas y generará más de 1,600 empleos directos e indirectos durante su ejecución, consolidándose como una inversión con un importante impacto en la calidad de vida de las comunidades y en la competitividad del país.

Andrés Farrugia, gerente general de Caja de Ahorros, destacó que la participación de la entidad en esta operación refleja su compromiso con el financiamiento de iniciativas que generan valor para Panamá.

“En Caja de Ahorros entendemos que impulsar proyectos de infraestructura estratégica es invertir en el bienestar, la productividad y el futuro del país. Nuestra participación en este financiamiento reafirma el compromiso de la banca panameña con iniciativas que transforman la movilidad, fortalecen la conectividad y generan oportunidades para miles de familias. Como el banco de los panameños, seguimos respaldando obras que contribuyen al desarrollo sostenible y al crecimiento económico nacional”, dijo Farrugia.

Por su parte, Ramón Ardila, gerente directivo comercial de Caja de Ahorros, señaló que “la ampliación del Corredor de las Playas tendrá un impacto directo en la vida de miles de personas. Nos enorgullece formar parte de una iniciativa que no solo mejora la movilidad y la seguridad vial, sino que también promueve el desarrollo económico de las regiones conectadas por esta importante vía.”

Asimismo, Guillermo Clark-Gerente Regional de Negocios de Banco BICSA comentó que “BICSA se enorgullece de haber estructurado esta operación sindicada, que refleja la confianza de ambas instituciones bancarias en proyectos de infraestructura de alto impacto que fortalecen la competitividad y el desarrollo sostenible de Panamá.”

En un comunicado aseguraron que “con esta operación, la Caja de Ahorros y Banco BICSA reafirman su papel como aliados estratégicos del progreso nacional, promoviendo inversiones que generan beneficios tangibles para la población y contribuyen a construir un país más conectado, competitivo y próspero de cara al futuro”.