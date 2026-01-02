La Caja de Ahorros y MITRADEL impulsan créditos hipotecarios para trabajadores de la construcción

La Caja de Ahorros y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) anunciaron este viernes, 2 de enero de 2026, un acuerdo que permitirá a los trabajadores del sector construcción acceder a préstamos hipotecarios, una iniciativa que busca facilitar el acceso a la vivienda a las personas que laboran en este sector.

Durante el anuncio, el presidente de la República, José Raúl Mulino, destacó el alcance social de la medida y afirmó que, “hoy nuestra realidad cambia, los trabajadores de la construcción podrán adquirir un crédito hipotecario para cumplir su sueño de la casa propia”.

Por su parte, el gerente general de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, explicó que el acuerdo marca un hito para la banca nacional. “Hoy damos inicio a un proyecto revolucionario para la banca panameña que le da acceso a un segmento tan importante como el de los trabajadores de la construcción”. Añadió que, “se trata de una iniciativa que incluye el crédito hipotecario dentro de su cartera, con términos y condiciones flexibles, plazos extendidos de hasta 30 años y tasas de interés especiales para que puedan tener acceso a su vivienda”.

Farrugia detalló que el otorgamiento de los préstamos se manejará conforme se cumplan los requisitos. “Vamos a ir manejando el tema conforme a los requisitos se van dando”. Asimismo, explicó que el programa se enmarca dentro de la Ley de Interés Preferencial, la cual entra en una nueva etapa. El banquero señaló que “el cambio más significativo de esa ley es que se pierde el techo de la tasa de referencia, que era 6.25, marcada por la Superintendencia”. Aclaró que la Caja de Ahorros “se mantiene por los mismos términos y condiciones por el momento para evaluar la evolución de la puesta en marcha de esta ley”.

En tanto, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, resaltó la relevancia del trabajador de la construcción para la economía nacional. Expresó que “este es el trabajador que mueve la economía del país”. Afirmó que estos trabajadores “van a tener su continuidad porque ellos trabajan por etapas de construcción. Culminada una fase, estas cartas se van a funcionar para que los mismos puedan aplicar a un hogar”.