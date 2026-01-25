La Cámara de Comercio destaca el rol del sector privado en foro internacional

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (CCIAP) se refirió a la reciente participación de Panamá en el Foro Económico Mundial, de Davos, en Suiza y la realización, en esta semana, del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por la CAF.

La CCIAP resaltó la importancia del foro internacional que se desarrolla en el país, considerando que representa una oportunidad clave para fortalecer vínculos, explorar nuevas oportunidades de inversión y promover a Panamá como una plataforma regional de negocios.

A través de su opinión semanal, "La Cámara Opina", publicada en su sitio web y redes sociales y firmada por su presidente, Juan Arias, el gremio señaló que atenderá a varios mandatarios que nos visitarán en el marco de este encuentro, reafirmando el papel del sector privado como socio estratégico en la agenda de desarrollo nacional.

La CCIAP subrayó que este foro forma parte de una estrategia más amplia de posicionamiento internacional, ya que en los próximos meses y a lo largo del 2026 Panamá será sede de importantes ferias internacionales, encuentros empresariales y eventos multilaterales que continuarán impulsando esta visión.

Según el sector empresarial, cada uno de estos encuentros contribuyen a dinamizar la economía nacional, activando sectores clave como el turismo, el comercio y los servicios, además de abrir oportunidades concretas para las empresas panameñas.

Además la CCIAP, destacó que este escenario se observa con optimismo responsable y reconocen que estos espacios no resuelven por sí solos los desafíos del país, pero sí generan impactos reales como mayor inversión, más empleo, fortalecimiento de las conexiones empresariales y una proyección internacional que consolida la marca Panamá.

El presidente de la Cámara recalcó que estar en el centro de la conversación global exige visión, consistencia y trabajo conjunto, por lo que reiteró la importancia de que el sector público y privado continúen avanzando de la mano para convertir esta visibilidad en resultados concretos para los panameños.