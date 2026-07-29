La Cámara Marítima pide una decisión definitiva sobre el proyecto Puerto Barú

La Cámara Marítima de Panamá pidió una decisión definitiva dentro del proceso judicial relacionado con el proyecto Puerto Barú, ubicado en David, provincia de Chiriquí, al considerar que el desenlace del proceso es importante para la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas.

En un comunicado emitido este 29 de julio, el gremio señaló que “la seguridad jurídica constituye uno de los pilares fundamentales para proteger la inversión privada, fortalecer la confianza de los inversionistas y consolidar a Panamá como un destino competitivo para el desarrollo de proyectos estratégicos”.

La Cámara Marítima indicó que el proceso judicial relacionado con Puerto Barú “alcanza una decisión definitiva que continúe brindando certeza jurídica y confianza a quienes apuestan por invertir y contribuir al desarrollo sostenible del país”.

El gremio recordó que el 30 de diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia, mediante el Edicto No. 3556, reafirmó la validez del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, después de que las autoridades competentes llevaran a cabo el proceso de evaluación técnica y científica.

Según la Cámara Marítima, la aprobación del estudio demuestra que el proyecto fue sometido a los procedimientos ambientales y regulatorios establecidos por la legislación panameña.

“La culminación de este proceso judicial contribuirá a fortalecer la seguridad jurídica, brindar mayor certidumbre a la inversión privada y continuar proyectando a Panamá como un país confiable para el desarrollo de iniciativas de largo plazo”, sostuvo el gremio.

La organización destacó que una decisión judicial definitiva tendría efectos en distintos ámbitos, entre ellos “la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros”, “la protección de la inversión privada y la estabilidad del clima de negocios” y “la generación de empleos directos e indirectos”.

Sobre el impacto del proyecto en Chiriquí, la Cámara Marítima afirmó que “Puerto Barú en David representa una oportunidad para ampliar y descentralizar la infraestructura portuaria nacional, promover nuevos encadenamientos productivos y fortalecer la conectividad de una región con alto potencial económico”.

El gremio agregó que proyectos de esta naturaleza requieren “un entorno de seguridad jurídica que brinde confianza a quienes deciden invertir en Panamá, generar empleo y contribuir al bienestar de miles de familias panameñas”.