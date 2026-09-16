La canasta básica en Herrera fue B/.10.28 más económica que en Los Santos durante agosto

La canasta básica familiar de alimentos resultó más económica en la provincia de Herrera que en Los Santos, de acuerdo con un análisis comparativo realizado por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) en agosto de 2026. El costo promedio provincial se situó en B/.314.51 en Herrera y en B/.324.79 en Los Santos, lo que representa un ahorro de B/.10.28 a favor de los consumidores herreranos.

El comportamiento de los precios también mostró variaciones a nivel municipal. En Herrera, los monitoreos efectuados en Chitré, La Arena y Monagrillo reflejaron promedios de B/.306.54, B/.323.79 y B/.326.46, respectivamente. Por su parte, en Los Santos, las mediciones en Las Tablas, la cabecera del distrito de Los Santos y Guararé registraron B/.314.65, B/.319.85 y B/.339.89. De este modo, Chitré se posicionó como la localidad más accesible y Guararé como la más costosa, con una brecha de B/.33.35 entre ambas.

Por rubro, se observaron discrepancias marcadas entre ambas provincias. El chorizo tradicional sin picante empacado promedió B/.4.43 en Herrera frente a B/.6.68 en Los Santos, mientras que el kilo de pollo entero se cotizó en B/.2.28 y B/.2.95, respectivamente. En contraste, la provincia santeña presentó tarifas más competitivas en productos de primera necesidad como el pan “michita”, con B/.3.25 en comparación con los B/.4.80 de Herrera; los macarrones (espaguetis) de calibre 3 a 5, con B/.0.61 frente a B/.0.81, y el pan de molde, con B/.0.75 contra B/.0.91.

La Acodeco indicó que estos informes buscan ofrecer herramientas útiles al consumidor para comparar alternativas y optimizar su presupuesto. Asimismo, la entidad aclaró que las cifras corresponden al período en que se aplicó la encuesta y están sujetas a variaciones por promociones o inventario, y recordó que los reportes completos se encuentran disponibles en sus canales oficiales.