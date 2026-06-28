La CCIAP destaca Río Indio como proyecto clave para la seguridad hídrica

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría, destacó que el proyecto de Río Indio representa una decisión estratégica para garantizar la seguridad hídrica del país y la sostenibilidad del desarrollo nacional.

Barría subrayó que “Panamá es un país privilegiado en materia de recursos hídricos y ha logrado convertir el agua en su principal activo estratégico a través del Canal de Panamá, una obra que demuestra cómo la visión, la planificación y la gestión eficiente se traducen en desarrollo, competitividad y prosperidad”.

En ese sentido, resaltó que “el proyecto de Río Indio permitirá garantizar el abastecimiento de agua para el consumo humano y asegurar la operatividad del Canal durante las próximas décadas”.

Sin embargo, advirtió que “asegurar el recurso no es suficiente, ya que el verdadero desafío está en su administración eficiente y su distribución equitativa”.

Asimismo, señaló que “la realidad del sistema hídrico nacional es contundente: redes obsoletas, altos niveles de pérdida de agua, interrupciones frecuentes del servicio, potabilizadoras sobrecargadas, rezagos en saneamiento, contaminación de fuentes hídricas y una institucionalidad que no responde a las necesidades del país”.

Barria añadió que “sin agua no hay salud, productividad, competitividad ni progreso”, al tiempo que recordó que “el país recibe aproximadamente 2.5 veces más lluvia que el promedio mundial, por lo que el problema no es la falta de agua, sino la falta de gestión”.

En esa línea, enfatizó que “se debe construir un modelo de gestión del agua tan eficiente como el del Canal de Panamá, lo que implica modernizar la infraestructura, reducir pérdidas, proteger cuencas hidrográficas y avanzar hacia una transformación institucional con criterios técnicos, autonomía, transparencia y visión de largo plazo”.

Finalmente, Barría destacó la propuesta del gremio de reactivar el Comité Intergremial del Agua, impulsado por la CCIAP, con el objetivo de integrar al sector público, la academia, los gremios y la sociedad civil. La iniciativa busca construir una hoja de ruta conjunta que permita garantizar una gestión sostenible del recurso hídrico en el país.