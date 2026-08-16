La CCIAP pide poner al estudiante en el centro de las prioridades educativas

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría Pino, afirmó que el estudiante debe ser la prioridad en la discusión sobre educación y que el objetivo debe ser garantizar que niños y jóvenes permanezcan en las aulas y reciban una formación de calidad.

En su opinión habitual de todos los domingos Barría Pino sostuvo que la educación debe asumirse como una política de Estado, con inversión responsable, calidad y resultados, además de una renovación integral de la ley educativa mediante el diálogo entre todos los sectores.

Por otra parte, destacó la necesidad de adecuar y mantener las instalaciones educativas, a fin de garantizar espacios seguros y dignos tanto para estudiantes como para docentes.

En cuanto a la transparencia, señaló que la investigación del Ministerio Público sobre la compra de laptops por parte del Ministerio de Educación (MEDUCA) debe desarrollarse con rigor, independencia y respeto al debido proceso, debido a que cada balboa destinado a la educación debe administrarse con responsabilidad.

Finalmente, Barría Pino recalcó que la educación es responsabilidad del Gobierno, la empresa privada y la sociedad, y advirtió que Panamá no puede perder una generación por falta de educación de calidad. El objetivo, dijo, debe ser que ningún estudiante abandone el sistema educativo y encuentre en él una vía para construir un mejor futuro.