La CCIAP respalda compra de Petroterminal y destaca acuerdo marítimo con China

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría Pino, calificó como positiva la compra de Petroterminal por parte del Estado y valoró el anuncio de acuerdo con autoridades de la República Popular de China, al tiempo que pidió enfocar los esfuerzos en sectores generadores de empleo como la construcción, el turismo y el agro.

“Esa es una operación que el gobierno está viendo como un activo estratégico del país, relacionado al tema energético. Entendemos que esa operación tiene un potencial mucho más allá de lo que actualmente está generando. Su capacidad está hoy día utilizada al 30% de lo que realmente puede generar”, señaló Barría Pino.

El empresario destacó que se trata de una compra apalancada. “Entendemos que la compra es apalancada, quiere decir que está comprando con los flujos que va a generar esa operación a futuro. Lo cual es positivo porque no incide o no requiere de fondos del Estado para poder generar la compra, ni que incurra en deuda, es positivo”.

Sobre la posible renovación del acuerdo de transporte marítimo con China-Panamá, Barría indicó que “la noticia es favorable en el sentido que hemos visto que ha habido un acuerdo con las autoridades de la República Popular China, eso es una buena señal y que está por definirse los pormenores de ese entendimiento. Sin embargo, vemos con buenos ojos que hay un anuncio de acuerdo... eso va a mejorar el tema de los barcos que llevan la bandera panameña y esperemos que genere una reducción en las retenciones que ha tenido en los últimos meses de los barcos en los puertos de ese país”.

Para el presidente de la CCIAP, las acciones del gobierno para atraer inversión extranjera tendrán un efecto en cadena. “Estamos encaminados a que mejore la situación producto de los factores que el gobierno está tomando hacia afuera de cara a poder atraer inversión a nuestro país. Eso es dinero o plata fresca que entra al sistema y debiera de permear a todos los sectores”. No obstante, advirtió que se debe poner atención en sectores clave.

Barría Pino mencionó dos áreas prioritarias, la construcción y el agro. “Hay sectores que son grandes empleadores pero que necesitamos todavía activarlos, como el sector construcción que sabemos que está muy deprimido”.

“Eso lo vemos por la producción de cemento, el financiamiento a las obras, los créditos hipotecarios, índices a la baja de manera significativa. Los bancos necesitan también la confianza para poder otorgar esos préstamos. Otro sector es el agro que necesitamos dinamizarlo más, enfocarlo en el tema de agroexportación, es una forma de capturar capital de afuera y traerlo a nuestra economía”, concluyó Barría.