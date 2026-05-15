La Cooperativa CAI, R.L. conmemora sus 67 años

ML | La Cooperativa de Servicios Múltiples Agrícola e Industrial, CAI, R.L., conmemoró sus 67 años de aniversario, reafirmando su compromiso con los productores agropecuarios de Boquete, las Tierras Altas y la provincia de Chiriquí.

Fundada el 12 de mayo de 1958, la cooperativa surgió como una iniciativa de productores locales que buscaban enfrentar de manera conjunta las dificultades del campo, especialmente el acceso a insumos, servicios y apoyo técnico.

Según la institución, su modelo basado en la unión y la confianza mutua ha permitido acompañar por décadas el desarrollo agropecuario de la región.

A lo largo de su historia, CAI, R.L. se ha consolidado como un punto de encuentro y respaldo para el productor, además de funcionar como escuela de cooperación e instrumento de desarrollo local. La organización destacó que su labor representa el trabajo honrado de hombres y mujeres que cultivan la tierra.

Durante la conmemoración, la cooperativa rindió homenaje a los asociados fundadores, directivos, colaboradores y familias que han sostenido la institución, al tiempo que reconoció el papel de las nuevas generaciones en la promoción del cooperativismo con enfoque en innovación, sostenibilidad y responsabilidad financiera.