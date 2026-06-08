La DIGECA prioriza expediente digital

Y.Calles | El expediente digital es la prioridad en la nueva plataforma de recursos humanos que desarrolla la Dirección General de Carrera Administrativa (DIGECA), según explicó Harold Ballesteros, jefe de la Sección de Planificación y Control de los Recursos Humanos.

“Le dimos prioridad a lo que es el expediente digital de los servidores públicos porque es la que te habilita las otras funcionalidades para poder brindar capacitaciones, para poder hacer evaluaciones de desempeño”, señaló.

Ballesteros detalló que varias entidades ya cargaron información de forma automatizada o manual y que el módulo de capacitaciones, incluido el portal eLearning, se habilitará a finales de junio e inicios del próximo trimestre.

Para el funcionario, centralizar la data es clave para cerrar la “deuda técnica” del Estado en gestión de recurso humano y responder de forma eficiente a organismos internacionales.

“Tener esto centralizado nos permite hacer tomas de decisiones de la manera correcta con información confiable”, afirmó. La plataforma es interoperable y ya mantiene servicios con el MEF para automatizar acciones de personal, reduciendo procesos que antes tomaban seis meses a una semana o un mes.

Ballesteros destacó que el punto más relevante del proyecto es la meritocracia impulsada por el proyecto de Ley 390. “Busca que se habiliten los concursos y que las personas más capacitadas sean las que ocupen los cargos y cumplan con el perfil”, indicó.

La iniciativa cuenta con alianzas estratégicas con la Autoridad de Innovación Gubernamental en ciberseguridad y con el Ministerio de la Presidencia en la arquitectura tecnológica, para garantizar seguridad de la información y crear un ecosistema del cual las instituciones dependerán para modernizar el servicio civil.