La economía registró crecimiento del 4.9%

Ml | El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la economía panameña creció 4.9% entre enero y mayo de 2026, según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE). El desempeño estuvo impulsado principalmente por sectores estratégicos como la logística, el comercio, el turismo y la construcción, pese al escenario de incertidumbre económica internacional.

El MEF destacó que Panamá mantiene una trayectoria favorable y se posiciona entre las economías con mejores perspectivas de crecimiento en América Latina. Sin embargo, el panorama mundial continúa marcado por riesgos geopolíticos y financieros, mientras el Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento de 3% para la economía mundial en 2026.

A la par, el mercado laboral mostró resultados positivos, con un aumento de 19.1% en los contratos de trabajo durante los primeros cinco meses del año. Mientras tanto, la inflación se mantuvo controlada en 1.3% a mayo, pese a las presiones derivadas del alza internacional del petróleo.