La OER impulsa iniciativas para mejorar distribución de energía

<span class="mln_uppercase_mln">ML |</span> El director de la Oficina de Electrificación Rural (OER), Antonio Clement, anunció que en la Asamblea Nacional se presentó un anteproyecto de Ley, que regula la siembra de especies arbóreas bajo tendidos eléctricos, establece sanciones, ordena la planificación de la vegetación en espacios públicos y dicta otras disposiciones. Clement dijo que, 'la falta de planificación y conciencia en la siembra de árboles en áreas urbanas y rurales está generando problemas significativos en la ciudad y en la red eléctrica'. Según Clement 'los árboles se están sembrando en lugares donde hay líneas eléctricas, perjudicando el servicio'. Agregó que 'cada vez que una rama toca una línea eléctrica, hay un bajón o un apagón, o incluso un corto circuito que puede dañar la infraestructura eléctrica'. Expresó que 'los árboles tienen que ser sembrados de manera ordenada'.