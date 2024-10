“La plata debe ser para el pueblo, no para los políticos”, asegura la CCIAP sobre el presupuesto general del 2025

El sector empresarial, observa con optimismo “cómo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha retomado un rol rector en la preparación del Presupuesto General del Estado”.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Arias manifestó que “este no es un desafío fácil, pues corregir años de prácticas nocivas requiere valentía y firmeza, pero durante este ejercicio presupuestario hemos visto un compromiso con la seriedad y los criterios técnicos que el país tanto necesita”.

“Los panameños no podemos permitir que esta historia continúe. El Presupuesto General del Estado debe ser una herramienta para promover el progreso social, no para el abuso ni la codicia partidista. La plata debe ser para el pueblo, no para los políticos: Necesitamos recuperar el rigor técnico y la planificación estratégica que asegure que los recursos se inviertan donde más se necesitan, y que cada dólar del erario público sea usado de manera eficiente y transparente”, afirmó Arias.

Mencionó que “la responsabilidad de diseñar un Presupuesto General del Estado cónsono con la situación no es solo económica, sino moral. Aunado a una Ley de Responsabilidad Fiscal que realmente nos presente como un país serio ante la comunidad internacional. El Ministro de Economía y Finanzas y su equipo han mostrado que es posible retomar el camino correcto, priorizando las verdaderas necesidades del país sobre los intereses particulares. Sin embargo, este esfuerzo no debe recaer únicamente en el MEF. La sociedad en su conjunto, desde los ciudadanos hasta los líderes empresariales y sociales, debemos exigir que este proceso se mantenga enfocado en el bien común y no se desvíe nuevamente por presiones políticas”.

Arias consideró que “durante años el Presupuesto General de Estado ha estado secuestrado por una Asamblea Nacional clientelista, con una visión de búsqueda de réditos electorales y favores políticos. Tanto la Ley de Responsabilidad Fiscal como el proyecto de Presupuesto General del Estado de Panamá se han aprobado bajo consideraciones partidistas de corto plazo, dejando de lado las verdaderas necesidades del país y el manejo responsable del dinero de todos”.

“El resultado de esta politización ha sido desastroso: miles de millones de dólares desperdiciados, sin una mejora tangible en los servicios públicos, incluyendo Educación y Salud, la infraestructura o la calidad de vida de los panameños. Sumado a una deteriorada imagen internacional que nos mira como un país poco serio que juega a su antojo con las cifras y modifica a conveniencia la Ley de Responsabilidad Fiscal para supuestamente cumplir con esta”, señaló.

Sin embargo, el presidente de la CCIAP, concluyó que “con un presupuesto responsable y técnicamente bien diseñado, superaremos los desafíos actuales y sentaremos las bases para un futuro más próspero, equitativo y sostenible”.

El Presupuesto General del Estado para el año fiscal 2025 asciende a $26,835.2 millones.