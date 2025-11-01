Economía

La presidente de APEDE corre evento en Italia en coincidencia con la conferencia “Clima de Negocios en Panamá”

Redacción Web
01 de noviembre de 2025

La abogada Giulia De Sanctis, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), participó en la 17.ª edición de la Carrera de los Santos, un evento tradicional y solidario que llena de esperanza, deporte y fraternidad las calles de Roma, Italia.

“Correr en Roma fue una experiencia profundamente simbólica. Cada kilómetro representó el esfuerzo compartido por un futuro más justo, en el que la cooperación y la educación sean la base del progreso”, destacó la presidenta del gremio empresarial panameño, en un comunicado.

La actividad, organizada por Misiones Don Bosco, une cada año a atletas, familias y líderes de todo el mundo en un recorrido de 10 kilómetros que trasciende lo deportivo y se desarrolla por el centro histórico de Roma, entre plazas, iglesias y palacios señoriales.

Giulia De Sanctis, quien completó el recorrido junto a participantes de diversas nacionalidades, destacó que “el deporte es un lenguaje universal que une a las personas más allá de sus fronteras. Correr por la paz y la solidaridad en esta ciudad eterna es una forma de recordar que cada paso cuenta cuando se trata de construir un mundo más justo y empático”.

La iniciativa de este año apoya el proyecto “Educación para todos”, impulsado por losSalesianos de Don Bosco, que brinda oportunidades escolares y atención integral a más de 3,000 niños de Howrah y Calcuta, en la India, en contextos de extrema vulnerabilidad.

La participación de De Sanctis en esta carrera coincidió con su visita oficial a Italia, donde representó a APEDE en la conferencia “Clima de Negocios en Panamá: Mirada Empresarial”, organizada por UNINDUSTRIA, la Unión de Industriales y Empresas deItalia y la Cámara de Comercio Ítalo Panameña.

