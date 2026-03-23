La primera fase de rehabilitación de las pistas en el Aeropuerto de Tocumen registra 70% de avance

La rehabilitación de las dos pistas de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Tocumen presenta un avance del 70% en su primera fase, informaron los encargados de la obra.

El vicepresidente de Ingeniería y Proyectos de la terminal aérea, Ramón Zambrano, explicó que los trabajos registran 2,050 metros lineales intervenidos. Agregó que las labores incluyen perfilado y limpieza de la pista, aplicación de riego de adherencia, colocación y compactación de mezcla asfáltica en caliente, reposición de la señalización horizontal y rigurosos controles de calidad, tanto topográficos como de materiales, garantizando así la seguridad y eficiencia operativa.

Una vez concluida la pavimentación, se procederá a la etapa final de ranurado o estriado del pavimento, que consiste en la realización de surcos transversales en la capa asfáltica con el fin de mejorar la fricción entre las aeronaves y la superficie de la pista. Además, esto facilita el drenaje del agua, lo que contribuye a reforzar las condiciones de seguridad durante las maniobras de despegue y aterrizaje, explicó el ingeniero.

La pista 03L cuenta con una longitud total de 2,682 metros y el ancho de intervención del recarpeteo corresponde a una franja central de 18 metros, distribuidos en 9 metros a cada lado del eje central. Respecto a la segunda pista, la 03R-21L, Zambrano añadió que se encuentra en etapa de elaboración de su proyecto de construcción.

Recalcaron que las obras se desarrollan en horario nocturno y no afectan las operaciones aéreas.

“El fortalecimiento de nuestras pistas es una inversión estratégica que consolida a Tocumen como el principal hub de las Américas. Este proyecto garantiza seguridad y eficiencia operativa, respalda el crecimiento del turismo, la competitividad de Panamá y la conectividad aérea que nos distingue como puerta de entrada a Latinoamérica”, afirmó el gerente general, José Ruiz Blanco.

El proyecto está valorado en 56.9 millones de dólares y avanza conforme al cronograma establecido por Tocumen, S.A. y el Consorcio PYCRAT, conformado por MOTA-ENGIL, Engenharia e Construção, S.A. y Constructora MECO, S.A.

El contrato contempla dos años de obras y dos adicionales de mantenimiento, con el objetivo de extender la vida útil de ambas pistas por al menos 20 años.