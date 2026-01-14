“La prioridad es el empleo”, dijo Juan Arias

<span class="mln_uppercase_mln">ML |</span> El líder de la CCIAP, Juan Arias, afirmó que el gremio ve con buenos ojos las acciones para mejorar la recolección de basura en el distrito de San Miguelito. Señaló que 'recientemente se realizó una licitación y se espera que el proceso avance'. Indicó que, 'entendemos que van a haber dos compañías participando y que el distrito lo han dividido en tres áreas para asegurarse de que sea más fácil recorrer y recoger la basura en un área tan extensa; ojalá se pueda hacer lo que la alcaldesa prometió'.