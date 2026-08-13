La Senacyt impulsa el debate sobre la innovación como motor de crecimiento económico en Panamá

Panamá, 13 de agosto de 2026. Líderes empresariales, académicos y representantes del sector productivo se reunieron en el conversatorio “The Imperative of Innovation”, coorganizado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Indesa, la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y el Centro de Tecnología Avanzada de Semiconductores AIP (C-TASC AIP). El encuentro analizó el papel de la innovación como motor de competitividad y crecimiento económico, con énfasis en sectores estratégicos como la logística, el agua, los semiconductores y la bioeconomía.

El Dr. Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Senacyt, destacó que la innovación permite producir más y mejor, reducir costos, abrir nuevos mercados y crear empleos de mayor valor agregado. “Nuestro país tiene una enorme oportunidad para agregar conocimiento y tecnología a lo que ya hacemos bien: aplicar inteligencia artificial a la logística, desarrollar tecnologías asociadas al Canal y al manejo del agua, participar en cadenas de valor de semiconductores y convertir nuestra biodiversidad en nuevos productos y servicios mediante la bioeconomía”, señaló. En la actividad también participaron el canciller Javier Martínez-Acha y representantes del sector académico.

El principal desafío identificado durante el foro fue la baja inversión en investigación y desarrollo (I+D). Gloria Lugo, representante del BID en Panamá, indicó que el país invierte alrededor del 0.18 % del PIB en I+D, frente al 0.61 % del promedio regional. Además, precisó que el 52 % de esa inversión proviene del sector público y menos del 1 % del sector empresarial. “En los sistemas de innovación más desarrollados, el sector empresarial privado desempeña un papel determinante en la financiación e incluso en la ejecución de I+D. Ese desequilibrio importa”, advirtió.

El panel internacional, moderado por Juan José Barrios (del BID) y con la participación de Dan Breznitz (de la Universidad de Toronto) y Marco Fernández (de Indesa), abordó cómo los países logran insertarse en las cadenas globales de valor. Breznitz explicó que la innovación no consiste únicamente en inventar, sino en transformar ideas en productos y procesos que generen un crecimiento continuo. Al respecto, citó el ejemplo de la industria de semiconductores y expuso como caso de éxito local a los productores de café de especialidad de Boquete y Tierras Altas, quienes, mediante la innovación constante, lograron posicionar a Panamá en el mercado mundial.

Los organizadores coincidieron en que el Estado debe crear instituciones y políticas públicas que fomenten el “autodescubrimiento” productivo, aprovechando las fortalezas que ya posee la nación. Para la Senacyt, que cumple 34 años de fundación, el objetivo primordial es consolidar la ciencia, la tecnología y la innovación como herramientas esenciales para el desarrollo sostenible, atraer una mayor inversión privada en I+D y conectar al sector productivo con nuevas oportunidades tecnológicas que impulsen la economía panameña.