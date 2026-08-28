Laboratorio del MIDA recibe reconocimiento internacional por sus estándares de calidad

El Laboratorio de Control de Calidad de Plaguicidas y Fertilizantes del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) recibió un reconocimiento internacional tras obtener resultados altamente satisfactorios en la 14.ª edición del Interlaboratorio Iberoamericano 2026, organizado por AgroCare Latinoamérica.

El reconocimiento destaca el compromiso del laboratorio con la calidad, la mejora continua y la generación de resultados confiables para el sector agrícola.

La unidad forma parte del Departamento de Coordinación de Servicios Técnicos de Análisis Químico de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal y tiene entre sus funciones verificar que los insumos agrícolas cumplan con los estándares requeridos para la seguridad alimentaria y la protección ambiental.

Brenda Checa, jefa del departamento, señaló que el reconocimiento representa un estímulo para el equipo de trabajo y reafirma la calidad de los procesos analíticos que desarrolla la institución.

AgroCare Latinoamérica coordina estudios de control de calidad en laboratorios de América Latina y Europa y reconoce iniciativas vinculadas con prácticas sostenibles, protección ambiental y seguridad de los insumos utilizados en la producción de alimentos.