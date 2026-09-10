Latinex amplía acceso a mercados internacionales junto a Euroclear Bank y la Bolsa de Luxemburgo

La Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) anunció una nueva alianza con Euroclear Bank y la Bolsa de Valores de Luxemburgo, LuxSE, para ampliar el acceso de los emisores panameños a inversionistas internacionales.

La nueva alternativa es opcional y complementaria. Las emisiones elegibles listadas en Latinex ya podrán ser accesibles para inversionistas internacionales a través de la infraestructura de Euroclear Bank, sin requerir una admisión adicional en LuxSE.

Esta opción está dirigida a emisores que, por su estrategia de financiamiento o por requerimientos de determinados inversionistas, busquen complementar su listado local con una admisión a negociación en el Euro MTF de LuxSE. Para ello, deberán completar los procesos y requisitos establecidos por la bolsa luxemburguesa.

“A la conectividad que ya ofrecemos a través de Euroclear, sumamos ahora la posibilidad de que nuestros emisores complementen su listado en Latinex con una admisión a negociación en la Bolsa de Luxemburgo, fortaleciendo aún más su presencia y perfil internacional. Es un paso adicional en una visión que hemos construido por más de una década: desarrollar y fortalecer nuestro mercado local y, al mismo tiempo, ampliar su conexión con los mercados globales”, afirmó Olga Cantillo, Presidenta Ejecutiva de Latinex.

Euroclear Bank mantiene un enlace con Latinex vigente desde 2014 para emisiones de gobierno y cuasigobierno, y ampliado desde 2024 a emisiones corporativas, multilaterales y supranacionales. A la fecha, más de US$8,300 millones en valores panameños son elegibles a través de este enlace.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de Latinex de desarrollar y fortalecer el mercado de capitales panameño, y posicionar a Panamá como una plataforma regional con acceso global: un mercado local cada vez más profundo y competitivo, conectado con la región y con los mercados internacionales.