Legisladores demócratas de EEUU denuncian “bombardeo económico” a Cuba tras visitar La Habana

Dos legisladores demócratas de Estados Unidos se reunieron en La Habana con el presidente de Cuba en la primera visita de miembros del Congreso desde que Washington impuso un bloqueo petrolero contra la isla, una medida que calificaron de “bombardeo económico”.

Los representantes estadounidenses Pramila Jayapal y Jonathan Jackson concluyeron el domingo un viaje de cinco días a Cuba, en momentos en que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha incrementado la presión sobre el gobierno comunista.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, publicó este lunes fotos de su encuentro con los legisladores en la red social X.

Díaz-Canel afirmó que durante la reunión denunció “el daño criminal” causado por el bloqueo estadounidense, así como las “amenazas de acciones aún más agresivas” por parte de Washington.

El mandatario, que confirmó en marzo que funcionarios de Cuba y EEUU mantienen conversaciones, reiteró la disposición de su gobierno a sostener un diálogo “serio y responsable” y “encontrar soluciones a las diferencias existentes”.

En un comunicado, los legisladores estadounidenses señalaron que el bloqueo petrolero de facto impuesto en enero por Trump es “ilegal” y está “provocando un sufrimiento incalculable al pueblo cubano”.

“Esto constituye un cruel castigo colectivo —en la práctica, un bombardeo económico a la infraestructura del país— que ha provocado daños irreparables. Debe cesar de inmediato”, agregaron.

Trump impide las exportaciones de petróleo a Cuba después de que fuerzas estadounidenses derrocaran a principios de enero a Nicolás Maduro, el hasta entonces mayor aliado de La Habana, y amenazara con aranceles a los países que envíen crudo a Cuba.

La medida ha profundizado la crisis energética en Cuba, que ha sufrido apagones frecuentes. La semana pasada, el presidente estadounidense hizo una excepción al permitir que un petrolero ruso entregara 730.000 barriles de crudo a Cuba, el primer cargamento que llegó a la isla en tres meses.

En una entrevista con “Belly of the Beast”, un medio digital estadounidense centrado en Cuba, Jayapal relató que visitaron un hospital materno donde vieron bebés prematuros en incubadoras.

“Es como un acto de guerra, porque nos negamos a permitir que llegue combustible para alimentar los generadores, para llevar medicinas a la gente, para que los médicos y profesionales de la salud puedan ir al hospital”, comentó.

“Es pura crueldad y castigo colectivo”, añadió Jayapal.

Los legisladores destacaron que el gobierno de Cuba permitió que investigadores del FBI visitaran La Habana la semana pasada para llevar a cabo una investigación independiente sobre un tiroteo mortal en el que estuvo involucrada una embarcación con matrícula estadounidense.

El gobierno de Díaz-Canel indultó a más de 2.000 presos la semana pasada, pero a ningún preso político, de acuerdo con oenegés de derechos humanos.