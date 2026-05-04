Ley impulsa reforma fiscal para salir de lista de la UE

Desde hoy, la Asamblea Nacional discutirá en sesiones extraordinarias el proyecto de ley que modifica y adiciona artículos al Código Fiscal en materia de impuesto sobre la renta, establece requisitos de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera y dicta otras disposiciones.

La normativa responde a estándares internacionales y a la necesidad de salir de la lista de la Unión Europea de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal.

La iniciativa presentada por el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, busca fortalecer el régimen tributario del país y establecer que las rentas pasivas de fuente extranjera deben estar respaldadas por actividad económica real en el país. Además desincentivar estructuras sin operaciones ni impacto económico en Panamá y fortalecer los mecanismos de control, transparencia y certeza jurídica.

Chapman advirtió que “la permanencia de Panamá, desde 2021, en la lista de la Unión Europea de jurisdicciones no cooperantes evidencia la urgencia de adoptar medidas concretas. Según indicó, mantener esta situación implica riesgos crecientes para la reputación del país, posibles restricciones a los flujos de inversión y obstáculos para la generación de empleo.

El economista Patricio Mosquera, dijo que “la aprobación de la ley es un paso necesario, pero su impacto dependerá de una implementación clara, consistente y creíble. La reputación país es un activo económico: cuando se debilita, se encarece hacer negocios; cuando se fortalece, mejora la capacidad de atraer capital, inversión y servicios de mayor valor agregado”.

El economista Raúl Moreira, manifestó que “este es un proyecto de extraordinaria importancia ya que se estarían haciendo importantes cambios a nuestra estructura tributaria sin que la mayoría de los panameños tengamos la más mínima idea de lo que se estarían proponiendo y en vez precisamente de generar una amplia discusión de esta propuesta que podría afectar nuestra economía”.

René Quevedo, consultor empresarial, detalló que “la propuesta de Ley de Sustancia Económica en Panamá busca alinear el sistema tributario territorial con los estándares internacionales (BEPS/OCDE), garantizando que las empresas con rentas pasivas de fuente extranjera demuestren actividad real en el país para salir de las listas grises de la Unión Europea y asegurar la competitividad financiera”.

Explicó que la misma tiene dos objetivos fundamentales: Salir de Listas Discriminatorias: El objetivo primordial es eliminar a Panamá de la lista de países no cooperadores en materia fiscal de la UE, lo que impacta la operatividad de la banca local y establecer requisitos de Sustancia (Rentas Pasivas), es decir, obliga a personas jurídicas que perciben rentas pasivas (dividendos, intereses) de fuente extranjera a cumplir con: Recurso humano calificado e instalaciones físicas adecuadas en Panamá, gobierno corporativo y toma de decisiones estratégicas dentro del territorio nacional y costos y gastos operativos proporcionales a las actividades realizadas”.