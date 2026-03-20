Ley regulará llamadas de agencias de cobro para evitar “hostigamiento” a clientes

Las agencias de cobros se regirán con nuevas reglas tras la aprobación de un proyecto de ley que regulará la cantidad de llamadas que realizan a los deudores y los horarios en los que realicen las mismas para “evitar el acoso, hostigamiento, proteger la privacidad y salud mental de las personas”.

El proyecto del ley 306, presentado por la diputada de la Coalición Vamos, Yamireliz Chong, ya fue aprobado en tercer debate y espera la sanción o el veto del presidente de la República. En el documento se establece que las gestiones de cobro deberán realizarse en horarios específicos: de lunes a viernes entre 8:00 a.m. y 4:00 p.m., y los sábados de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Por lo que se prohíbe cualquier tipo de contacto con el consumidor los domingos, días festivos o durante periodos de duelo nacional.

Asimismo, la normativa dispone que las agencias solo podrán realizar un contacto efectivo por día con el deudor, sin importar la cantidad de canales de comunicación disponibles, con el fin de evitar prácticas consideradas “hostigantes”.

De igual forma, el proyecto contempla que, únicamente después de 60 días sin lograr contacto con el cliente, las entidades podrán comunicarse con terceros, y exclusivamente para actualizar la información de contacto, sin revelar en ningún caso la situación financiera del deudor.

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIFI), advirtió que “aunque el Proyecto de Ley 306 busca proteger al consumidor, su redacción actual puede generar efectos contraproducentes en el acceso al crédito”.

Según el gremio, “las restricciones a la gestión de cobros reducen la recuperación de cartera, incrementan el riesgo crediticio y elevan los costos operativos del sistema. Esto, en la práctica, se traduce en tasas más altas, mayores requisitos y menor aprobación de créditos, especialmente para los segmentos de ingresos medios y bajos”.

Por su parte, Giovanni Fletcher, presidente del Instituto Panameño del Consumidor (IPADECU), señaló que “estamos de acuerdo y apoyamos este proyecto, ya que es un tema de interés para los consumidores”. Añadió que “no son los bancos quienes realizan las llamadas de cobro, sino que ceden el crédito a estas empresas, que persiguen a los deudores a cualquier hora del día, incluso en la noche y madrugada, lo que afecta y constituye una forma de extorsión psicológica”.