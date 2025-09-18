Licitación para tercer operador de telefonía móvil sería en el 2026

La administradora de la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez, indicó que en el primer trimestre del año 2026 se podría realizar la licitación para incorporar a un tercer operador de telefonía móvil en Panamá.

“Estamos terminando todos los análisis y todos los informes para entonces levantar la licitación y poder contar con un tercer operador y que el usuario tenga mayores opciones de proveedores de servicio móvil”, señaló Rodríguez.

Afirmó que, “tuvimos cuatro operadores pero como todos saben no fue muy exitoso, pero sí pensamos que dos operadores es muy poco”.

Tras la salida de Digicel del mercado en abril del 2024, solo dos empresas quedaron operando en Panamá, se trata de Cable&Wireless de la multinacional Liberty y TIGO de la multinacional Millicom. Sin embargo, la ley establece que deben ser mínimo tres operadores para garantizar una competencia adecuada.

De acuerdo con los datos que recaba la ASEP, hay aproximadamente 6,127,200 líneas activas en el servicio de telecomunicaciones móviles.