Los bancos sistémicos deberán aumentar su colchón de capital

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), emitió un acuerdo por medio del cual se establecen lineamientos para la constitución y gestión de un colchón de capital aplicable a bancos localmente sistémicos.

Raúl Guizado, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), ha explicado que el acuerdo es para aumentar o robustecer los patrimonios de los bancos sistémicos (bancos más grandes), “para efecto que haya mayor estabilidad” y tengan un colchón frente a cualquier situación que represente un riesgo o impacte en el sector financiero.

Según Guizado, se busca que “los bancos logren un nivel de capital adicional al ya requerido, y con el cual todos los bancos de la plaza ya cumplen”.

El Acuerdo 7-2025 de 5 de agosto de 2025 “establece un marco normativo que contenga los lineamientos para la constitución y gestión de un colchón de capital aplicable a los bancos calificados con importancia sistémica local, en adición a todos los requerimientos de capital regulatorio”, detalló la SBP.

El regulador bancario indicó que el acuerdo será aplicable a los bancos oficiales y bancos de licencia general identificados como localmente sistémicos y entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2027, los cuales contarán con un plazo de adecuación para completar el requerimiento del colchón de capital correspondiente.