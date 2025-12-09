Los reclamos bancarios se presentarán de forma digital

ML | La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) informó que, a partir del 15 de noviembre de 2026, todos los reclamos serán gestionados a través de una Plataforma Electrónica, en la cual se abrirán expedientes digitales accesibles tanto para los consumidores como para los bancos. Con ello se busca reducir los trámites presenciales, disminuir el uso de papel y facilitar la comunicación mediante notificaciones electrónicas.

La SBP detalló que esto surge tras la aprobación del Acuerdo 9-2025, una normativa que moderniza y agiliza el procedimiento administrativo para la atención de reclamos presentados por los consumidores bancarios.

La SBP agregó que el acuerdo también establece que los bancos tienen 30 días para responder reclamos. Si no lo hacen o la respuesta no satisface al cliente, la Superintendencia evaluará el caso y lo remitirá al banco en plazos de 5 días hábiles, pudiendo convocar audiencias antes de emitir una decisión justa y transparente.

Para reclamos de hasta B/. 1,500.00 o relacionados con transparencia bancaria, se aplicará un procedimiento oral más rápido. Si hay incumplimiento de órdenes, podrán imponerse multas de hasta B/. 100 diarios, y si se detectan posibles infracciones, la SBP podrá abrir un expediente adicional para investigarlas.