Más de 100 empresas ofrecerán pasantías a unos 700 jóvenes

Más de 100 empresas se sumaron al programa que beneficiará a unos 700 jóvenes de entre 18 y 25 años, como parte de la Ley de Pasantías puesta en marcha ayer por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

La iniciativa busca que los jóvenes tengan su primera experiencia laboral, desarrollen sus habilidades y puedan acercarse a un empleo formal.

Las pasantías tendrán una duración de 12 meses, con una remuneración de B/.450 mensuales y seguro privado, beneficios que serán cubiertos en su totalidad por las empresas participantes.

Durante el acto, Mulino destacó que abrir oportunidades para los jóvenes permite reducir la desigualdad y aportar al desarrollo del país. “Cada puerta que le abrimos a las oportunidades es una puerta que le cerramos a la desigualdad”, expresó el mandatario.

En tanto, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, señaló que la puesta en marcha de la Ley de Pasantías busca brindar a los jóvenes oportunidades para adquirir experiencia laboral y superar la falta de experiencia como una de las principales barreras para conseguir su primer empleo. “Son más de 100 empresas las que participan en este proceso y estamos iniciando con aproximadamente 700 pasantes que van a poder dar inicio a esto”, dijo Muñoz.

Mientras, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría, destacó que la iniciativa busca “brindar a los jóvenes esa primera oportunidad. Es por 12 meses, 450 dólares al mes, y tiene sus bondades para la empresa”.

Barría agregó que “hay que ver está iniciativa desde el punto de vista de poder apoyar a estos jóvenes para que puedan insertarse en el sector laboral y comenzar a generar también economía dentro del país”.

Por su parte, Lizmarie de Gracia, participante del programa, indicó que “inicié realizando una práctica profesional y, actualmente, quedé laborando en la Cámara de Comercio. Mis expectativas han sido positivas, ya que me ha permitido mejorar mi trayectoria profesional y adquirir experiencia”.