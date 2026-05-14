Mavis Polo Cheva asume presidencia de la CAMCHI para el periodo 2026-2028

La Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí (Camchi) juramentó a su nueva Junta Directiva para el periodo 2026-2028, en un acto en el que la empresaria Mavis Polo Cheva asumió la presidencia del gremio empresarial.

Polo Cheva se convierte en la segunda mujer en dirigir la organización en sus 75 años de historia y tendrá a su cargo la conducción del gremio hacia la celebración de su aniversario de diamante.

Durante la ceremonia también intervino el presidente saliente, Jorge Tovar Vargas, quien hizo un balance de su gestión al frente del gremio entre 2023 y 2026.

Tovar recordó la posición adoptada por la Cámara durante la crisis de cierres de vías de 2023 y señaló que el gremio impulsó acciones para garantizar el abastecimiento de combustible y suministros en la provincia.

“Recibimos una organización con historia y hoy entregamos una institución con futuro; una que no es trampolín político, sino un servicio sagrado para la región”, expresó Tovar.

Por su parte, Polo Cheva señaló que su administración estará enfocada en generar oportunidades vinculadas al sector privado y aseguró que la gestión se basará en planificación y seguimiento de resultados.

“No venimos a improvisar, venimos a ejecutar con una planificación orientada a resultados medibles, pero siempre con el corazón puesto en nuestra gente”, afirmó.

La nueva presidenta detalló que el plan de trabajo para el periodo 2026-2028 estará enfocado en cuatro ejes: la campaña “75 para los 75” con motivo del aniversario de la organización; estrategias para impulsar el empleo y atraer inversiones; seguimiento a proyectos como el Tren Panamá-David y Puerto Barú; y el fortalecimiento administrativo interno de la Cámara.

La Junta Directiva estará integrada además por Francisco Serracín como primer vicepresidente; Oliver Candanedo como segundo vicepresidente; Ariemy Acosta Vega en la secretaría; Noch Jaime Grierson como tesorero; Iván Mastino en la subtesorería y Christian Vargas como fiscal.

La directora ejecutiva del gremio, Gloribel de Arias, agradeció la gestión de la directiva saliente y destacó el trabajo realizado durante los últimos años. “Durante estos tres años, demostramos que nuestra resiliencia es mayor que cualquier desafío. Aun en los momentos más complejos, este equipo no se detuvo”, manifestó.