Mayer pide disculpas y dijo que no habrá cambios en la zonificación en Boca la Caja y San Sebastián

El alcalde del distrito capital Mayer Mizrachi expresó sus disculpas con los residentes de los sectores de Boca la Caja y San Sebastián por el manejo que se dio a la propuesta de zonificación y dijo que no se realizarán cambios sin el apoyo de la comunidad.

“A mi gente de Boca La Caja y San Sebastián les pido disculpas por el mal manejo que le di al tema de zonificación. Claramente había que hacer más docencia y consulta ya que a su carencia las mentiras que los llenaron de duda y hasta resentimiento. Me equivoque y la forma no fue la correcta. Desde que los conozco en los peores momentos donde nadie los volteaba a ver siempre he tenido la mejor intención con el barrio y jamás he tenido un interés de hacerles mal o de capitalizar sobre sus vulnerabilidades. Se les quiere “, escribió el jefe de la comuna capitalina en sus redes sociales.

Mizrachi reconoció que faltó docencia y comunicación con las personas que viven en estos sectores del corregimiento de San Francisco permitió la desinformación. Además, aclaró que no actúo con mala intensión y que no quiere sacar a nadie del lugar.