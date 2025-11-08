MEF reporta un incremento del 14% en los ingresos tributarios

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que los ingresos tributarios acumulados al cierre preliminar de septiembre de 2025 alcanzaron B/.4,738.5 millones, lo que representa un aumento de B/.587.2 millones respecto al mismo período del año anterior, equivalente a un crecimiento interanual del 14%, según datos de la Dirección General de Ingresos (DGI).

La entidad detalló en un comunicado que, del total recaudado, B/.4,599.1 millones corresponden a ingresos en efectivo y B/.139.4 millones a documentos fiscales, reflejando un desempeño sólido en la gestión de recaudación tributaria del Estado.

Asimismo, agregó que el crecimiento estuvo impulsado principalmente por los impuestos directos, que sumaron B/.2,781.7 millones, es decir, B/.570.9 millones adicionales frente a 2024 (+25.8 %). Entre los rubros más destacados se encuentran:

-Impuesto de Planillas: B/.1,105.7 millones (+52.9 %)

-Impuesto de Inmuebles: B/.134.5 millones (+86.9 %)

-Impuesto sobre la Renta de Personas Jurídicas: B/.755.1 millones (+8.3 %)

-Ganancias de Capital (mercado de valores): B/.72.8 millones (+201.2 %)

-Impuesto de Dividendos: B/.154 millones (+14.4 %)

Por su parte, los impuestos indirectos registraron un crecimiento moderado del 0.8 %, alcanzando B/.1,956.8 millones, con incrementos relevantes en:

-ISC a cigarrillos importados: +110.4 %

-Impuesto de Importación: +5.8 %

-ISC a automóviles: +9.0 %

-ISC a cervezas: +27.4 %

-Primas de seguros: +12.4 %

Además, el MEF reveló que los ingresos corrientes del Estado ascendieron a B/.5,875.6 millones, es decir, B/.710.7 millones más que en 2024 (+13.8 %). De este total, B/.1,106.5 millones correspondieron a ingresos no tributarios (+20 %), impulsados principalmente por mayores aportes de empresas estatales, mientras que los otros ingresos corrientes totalizaron B/.30.6 millones, con una reducción del 66.5 % interanual.