Hallan cuerpo calcinado dentro de un vehículo en Pedregal

Tras una alerta ciudadana, las autoridades dieron con el hallazgo de un vehículo incendiado con un cuerpo calcinado en su interior, en el sector de Loma del Sapo, corregimiento de Pedregal, confirmaron de la Policía Nacional (PN).

Según las investigaciones, “la persona que conducía el vehículo tenía antecedentes por posesión de armas de fuego, aprehensiones en puntos de control y vínculos con una organización criminal”.

Al sitio acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos, así como personal del SUME 911 y la Fiscalía de Homicidios para iniciar las diligencias correspondientes.