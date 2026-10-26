Mercado asegurador panameño crece un 7.1% en 2025 y supera el promedio regional

El mercado asegurador panameño cerró 2025 con un crecimiento del 7.1%, situándose por encima del promedio regional al alcanzar primas suscritas por $2,105.8 millones frente a los $1,965.5 millones del año anterior, según cifras de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.

Este desempeño se registró en un periodo en el que la economía nacional creció un 4.4%, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas.

En contraste, el mercado latinoamericano en su conjunto mostró una desaceleración y creció únicamente un 1.5%. Según el último informe de Mapfre Economics, la compañía se consolidó como la primera aseguradora de la región por volumen de negocio, con primas de 11,044 millones de dólares y una cuota de mercado del 5.1%.

El reporte señala que, “pese a un crecimiento agregado contenido, en torno al 1%, su diversificación en la región compensó las variaciones individuales por mercado y le permitió alcanzar la primera posición”.

El dinamismo local también se reflejó en el número de pólizas vigentes, que aumentó un 7.5% hasta los 2.41 millones, y en las unidades aseguradas, que crecieron un 3.6%.

Los siniestros pagados ascendieron a $943.6 millones, lo que representa un incremento del 5.5% en comparación con 2024. Entre los ramos, destacó el técnico con un alza del 99.1% impulsada por las coberturas de daños a equipos industriales, además del mayor movimiento registrado en Vida Individual y Vida Industrial.

Por su parte, Mapfre Panamá concluyó 2025 con primas por $252.4 millones y un resultado de $12.6 millones, el más alto de su historia en el país, el cual representó el 2.29% de las primas del grupo en Latinoamérica.