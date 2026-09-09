MiAmbiente y Cobre Panamá garantizarán cumplimiento de hallazgos de auditoría

El ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y la empresa Cobre Panamá dan seguimiento a los resultados de la auditoría integral de la mina de cobre, ubicada en Donoso, provincia de Colón, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los compromisos de reforestación y restauración ecológica que aún se encuentran pendientes.

Recientemente se realizó una reunión que estuvo encabezada por el ministro Juan Carlos Navarro y el gerente general de Cobre Panamá, John Dean, quienes estuvieron acompañados por sus respectivos equipos de trabajo.

Durante la sesión el ministro Navarro fue enfático en reiterar que la empresa debe cumplir, sin excepción, con todos los hallazgos de la auditoría, empezando con la reforestación, como parte de las acciones para la recuperación de las áreas afectadas y el fortalecimiento de la biodiversidad en la zona.

Navarro ha indicado que están manteniendo conversaciones con todos los sectores para preparar recomendaciones concretas para que el Gobierno tome una decisión final sobre la mina. El titular de la cartera afirmó que la decisión se tomará “respetando la norma ambiental” y tras escuchar a todos los involucrados.