MIDA expone estrategias fitosanitarias de Panamá en Belice

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), a través de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, participó de la reciente Mesa Técnica de Sanidad Vegetal, evento que tuvo lugar en Belice. Este encuentro regional reunió a representantes de Comités, Organismos y Ministerios de países de Norte y Centroamérica para abordar asuntos relacionados a la protección fitosanitaria de la región.

La agenda del evento incluyó temas como la planificación de Planes de Trabajo y Presupuesto 2026 para el apoyo de Programas Regionales, la discusión de Temas prioritarios por país, y los avances en la aplicación de inteligencia artificial para el control del hongo Foc R4T (Fusarium oxysporum f. sp. cubense Raza 4 Tropical). Los participantes también realizaron importantes giras de campo.

El director nacional de Sanidad Vegetal, Dr. Emmeris Quintero, representó a Panamá y expuso los avances del país en materia de sanidad.

El Dr. Quintero destacó el Programa Nacional de Mosca de la Fruta (PNMF), y las acciones que se llevan a cabo para el manejo y contención de la mosca sudamericana Anastrepha grandis, la cual está confinada en la provincia de Darién.

Además, anunció planes concretos para el control de la plaga Ceratitis capitata. En este sentido, destacó la próxima realización de un Simulacro de la Técnica del Insecto Estéril (TIE) en diciembre de este año.

También informó sobre la implementación del PLAN-5031 en colaboración con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), programada para febrero de 2026, fortaleciendo el uso de la TIE como herramienta de manejo.

Finalmente, como parte de las actividades en Belice, el Dr. Quintero participó en una evaluación de campo de una variedad de banano resistente al hongo Foc R4T, que actualmente se mantiene en fase experimental en el país anfitrión.