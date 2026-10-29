Economía

MIDA niega autorización para importar 35 mil toneladas de arroz durante la cosecha

MIDA niega autorización para importar 35 mil toneladas de arroz durante la cosecha
ML | Cosecha de arroz en Antón.
Redacción Web
29 de octubre de 2026

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario asegura que Panamá cuenta con producción suficiente para abastecer el consumo nacional durante los próximos meses y pide evitar información que genere incertidumbre en el sector.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) informó que no existe autorización para ingresar al mercado nacional 35 mil toneladas de arroz durante el actual período de cosecha, ante versiones públicas sobre una posible importación.

La entidad señaló que Panamá cuenta con producción suficiente para atender el consumo durante los próximos meses y que actualmente atraviesa uno de los períodos más importantes de cosecha.

Según el MIDA, las decisiones relacionadas con el abastecimiento de arroz se coordinan con productores, molineros y otros integrantes de la Cadena Agroalimentaria, tomando en cuenta el comportamiento de las cosechas, los inventarios y las necesidades del mercado.

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