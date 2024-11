$!Mina: “un agujero de $800 millones”

Para el geólogo Martín Carotti la mina de cobre en Donoso se ha convertido en un riesgo, que genera pérdida de dinero diariamente para el Estado panameño.

“Lo que está sucediendo es casi inédito en el mundo, nadie deja una pila de concentrado de cobre guardada porque no es algo almacenable. La ciencia no lo consideró porque la industria no tira el dinero y sabe que hay riesgo, y esos riesgos están sucediendo. Fue un acto tremendo de irresponsabilidad, dejar eso apilado por más de un año”, afirma Carotti.

Agrega que “la mina es un agujero de 800 millones de dólares. Sin ningún mecanismo productivo que los aportes. Alguien lo tendrá que poner y obviamente no va hacer la empresa porque no le corresponde, porque no tomó la decisión de abandonar la mina, se lo impusieron, aparte de los eventuales fallos negativos de los arbitrajes”.

El experto en minería sostenible, quien formó parte de un grupo de especialistas que visitaron la mina esta semana, advierte que el concentrado de cobre, en su interior ha alcanzado los 70 grados, lo que representa un alto riesgo.

“Existe el riesgo de que esas condiciones se modifiquen con el tiempo, los minerales se combinan y aparecen nuevos compuestos, despiden sulfuroso que con el agua forma sulfúrico, altamente venenoso”, urgió.