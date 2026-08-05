Ministro de Exteriores de Japón visita esclusas de Cocolí y fortalece lazos con Panamá

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, recibió en el Aeropuerto Internacional de Tocumen al ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, durante su visita oficial a Panamá.Posteriormente, la comitiva japonesa se trasladó a las Esclusas de Cocolí, en el sector del Pacífico del Canal, donde fue recibida por el viceministro Carlos A. Hoyos, junto con el administrador y la subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).Como segundo usuario más importante de la vía interoceánica por volumen de carga, el Gobierno de Japón reafirmó su compromiso de mantener y expandir la cooperación tecnológica de vanguardia con la administración canalera. Durante el encuentro se abordaron iniciativas encaminadas a fortalecer la sostenibilidad y la eficiencia operativa de la ruta marítima, informó la Cancillería panameña.Esta visita se enmarca en la agenda exterior del Gobierno Nacional, orientada a posicionar a Panamá como el principal polo de inversión en alta tecnología, conectividad aérea directa y logística verde en América Latina. En ese sentido, ambos países coincidieron en la importancia de profundizar la cooperación bilateral en áreas estratégicas vinculadas al comercio y al desarrollo sostenible.