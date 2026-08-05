Ministro de Exteriores de Japón visita esclusas de Cocolí y fortalece lazos con Panamá

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, recibió en el Aeropuerto Internacional de Tocumen al ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, durante su visita oficial a Panamá.

Posteriormente, la comitiva japonesa se trasladó a las Esclusas de Cocolí, en el sector del Pacífico del Canal, donde fue recibida por el viceministro Carlos A. Hoyos, junto con el administrador y la subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Como segundo usuario más importante de la vía interoceánica por volumen de carga, el Gobierno de Japón reafirmó su compromiso de mantener y expandir la cooperación tecnológica de vanguardia con la administración canalera.

Durante el encuentro se abordaron iniciativas encaminadas a fortalecer la sostenibilidad y la eficiencia operativa de la ruta marítima, informó la Cancillería panameña.

Esta visita se enmarca en la agenda exterior del Gobierno Nacional, orientada a posicionar a Panamá como el principal polo de inversión en alta tecnología, conectividad aérea directa y logística verde en América Latina. En ese sentido, ambos países coincidieron en la importancia de profundizar la cooperación bilateral en áreas estratégicas vinculadas al comercio y al desarrollo sostenible.