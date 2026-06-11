Modernizarán trámites de titulación

La Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) iniciará este año la primera fase de su proceso de modernización y digitalización, para agilizar los trámites relacionados con la titulación de propiedades, aseguró el administrador general de la entidad, Andrés Pages.

El proyecto, financiado mediante un préstamo de $60 millones del Banco Mundial, incluye la implementación del Sistema de Integración Catastral (SICAR), una plataforma que permitirá integrar la información de tierras entre instituciones públicas y municipios.

Pages indicó que “la iniciativa se estima que tendrá una duración aproximada de 36 meses, aunque los primeros 24 meses se estará implementando una estructura tecnológica que hará irreversible el proceso de transformación”.

Además, que “contempla barridos catastrales para facilitar la titulación de propiedades a personas que mantienen derechos posesorios”.

El funcionario destacó que “en el tema del préstamo, la esencia en sí es la digitalización completa de la institución y esto no es únicamente escanear documentos y tenerlos de manera digital”.

Afirmó que “esto ayudará a los usuarios a que tengan trazabilidad, transparencia y que haya acceso a terceros a todos los trámites que se lleven dentro de la institución”.

Destacó que “la medida permitirá reducir trámites, ya que estamos hablando de una institución que quedó muy atrás. Hay expedientes de hasta 500 páginas y sistemas que permitían inconsistencias y dificultades para integrar la información”. catastral”.